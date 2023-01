Außenminister Park Jin führt erstes Telefonat mit neuem chinesischen Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Montag sein erstes Telefonat mit seinem neuen chinesischen Amtskollegen Qin Gang geführt.Park habe seinem neuen Amtskollegen zur Vereidigung gratuliert, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Beide Seiten hätten ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Beziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und des Prinzips der Gegenseitigkeit voranzubringen. Auch eine enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Vereinbarung am Rande des G20-Gipfels im vergangenen November sei bekräftigt worden.Die Ressortchefs hätten sich darauf verständigt, einen hochrangigen Personenaustausch und die Kooperation auf verschiedenen Ebenen anzustreben. Auch wollten sie zusammenarbeiten, um greifbare Fortschritte in den Fragen Lieferketten, Feinstaub und Klimawandel zu erzielen. Bei ihren Gesprächen über eine Verbesserung des bilateralen Freihandelsabkommens sollten ebenfalls Fortschritte erzielt werden.Südkoreas Außenminister habe außerdem die jüngsten Quarantänemaßnahmen zu Reisenden aus China erläutert. Er habe unterstrichen, dass sich Seoul dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt habe. Beide Regierungen wollten miteinander sprechen und kooperieren, um die Corona-Lage zu stabilisieren und eine wirtschaftliche Erholung zu begünstigen.