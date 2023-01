Südkorea im Vorjahr offenbar erneut größter Exportmarkt für US-Rindfleisch

Photo : YONHAP News

Südkorea ist letztes Jahr nach vorläufigen Berechnungen das zweite Jahr in Folge der größte Exportmarkt für US-Rindfleisch gewesen.Laut dem US-Agrarministerium und der U.S. Meat Export Federation wurde von Januar bis November 2022 US-Rindfleisch im Wert von 2,45 Milliarden Dollar nach Südkorea exportiert.Damit lag Südkorea an der Spitze, dahinter folgten China mit 2,24 Milliarden Dollar und Japan mit 1,67 Milliarden Dollar.Die US-Rindfleischexporte nach Südkorea stiegen im genannten Zeitraum mengenmäßig um zwei Prozent im Vorjahresvergleich und wertmäßig um 15 Prozent.