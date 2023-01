Mehr Bräute in ihren Dreißigern als in Zwanzigern in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat die Zahl der Bräute in ihren Dreißigern die in ihren Zwanzigern übertroffen.Nach Angaben des statistischen Informationsdienstes (KOSIS) des Statistikamtes wurden im Jahr 2021 193.000 Ehen geschlossen.Im Falle der ersten Ehe waren die Bräute in 76.900 Fällen in ihren Dreißigern, das entspricht einem Anteil von 49,1 Prozent.In 71.263 Fällen (45,5 Prozent Anteil) waren die Bräute in ihren Zwanzigern, gefolgt von solchen in ihren Vierzigern mit 6.564 Fällen oder 4,2 Prozent. In 798 Fällen (0,5 Prozent) waren die Bräute noch Teenagerinnen, während in 724 Fällen (0,5 Prozent) die Bräute in ihren Fünfzigern waren.Es ist das erste Mal seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1990, dass die Zahl der Bräute in ihren Dreißigern die in ihren Zwanzigern bei der ersten Eheschließung übertraf.Das durchschnittliche Alter bei der ersten Eheschließung betrug im Jahr 2021 31,1 Jahre bei den Frauen und 33,4 Jahre bei den Männern. Verglichen mit dem Jahr 1991 waren die Heiratenden jeweils 6,3 und 5,5 Jahre älter. Damals gingen die Frauen im Schnitt mit 24,8 Jahren und die Männer mit 27,9 Jahren die Ehe ein.