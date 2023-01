Arbeitsministerium will Elternurlaub für Doppelverdiener auf 18 Monate verlängern

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit will die Dauer des Elternurlaubs für Doppelverdiener-Paare von derzeit einem Jahr pro Elternteil auf 18 Monate verlängern.Den entsprechenden Plan unterbreitete das Ministerium am Montag bei der Berichterstattung über seine Arbeitspläne im Jahr 2023 vor dem Präsidenten.Damit solle sich die Kultur der gemeinsamen Kinderbetreuung zur Vorbeugung eines Karriereabbruchs von Frauen verbreiten, hieß es zur Begründung.Das Ministerium will zudem das Programm zur Verkürzung der Arbeitszeit während der Kinderbetreuungszeit ausweiten. Die Altersobergrenze für die Kinder, deren Eltern von dem Programm profitieren können, soll von acht Jahren auf zwölf Jahre erhöht werden. Das Ressort plant, Anreize zu gewähren, sollte statt des Elternurlaubs die Verkürzung der Arbeitszeit in Anspruch genommen werden.