Nordkorea verfügt über viertgrößte Armee der Welt

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Militär verfügt laut einer Statistik weltweit über die viertgrößte Mannstärke.Wie der US-Radiosender RFA unter Berufung auf "World Atlas" am Dienstag berichtete, habe China mit zwei Millionen Soldaten die weltgrößte Armee, gefolgt von Indien (1,45 Millionen) und den USA (1,39 Millionen).Nordkorea rangiert mit 1,2 Millionen an vierter und Südkorea mit 555.000 an achter Stelle.David Maxwell von der Stiftung zur Verteidigung von Demokratien (The Foundation for Defense of Democracies, FDD) wies gegenüber RFA aber darauf hin, dass sich die Mannstärke von der Kampffähigkeit unterscheide.Würden Atomwaffen nicht berücksichtigt, sei Südkoreas Militär in puncto Kampffähigkeit dem nordkoreanischen Militär überlegen. Die US-amerikanischen und südkoreanischen Truppen zusammen seien Nordkoreas Militär sogar deutlich überlegen, hieß es.