Passagiermaschinen aus Hongkong und Macau dürfen ab heute nur am Flughafen Incheon landen

Photo : YONHAP News

Passagiermaschinen aus Hongkong und Macau, die nach Südkorea kommen, dürfen ab heute lediglich am Flughafen Incheon landen.Das gab das südkoreanische Konsulat in Hongkong bekannt. Die Vereinheitlichung der Ankunftsflughäfen auf Incheon war zuvor für Passagiermaschinen aus China beschlossen worden.Von dem Schritt ist vor allem die Billigfluggesellschaft Hong Kong Express hart betroffen, die angesichts des Mond-Neujahrsfestes Direktflüge zwischen Hongkong und Busan sowie zwischen Hongkong und Jeju anbieten wollte.Passagiere, die nach der Ankunft mit Korean Air oder Asiana Airlines am Flughafen Incheon in Maschinen nach Busan oder Jeju umsteigen wollen, müssen zuerst am Flughafen Incheon einreisen und anschließend eine Inlandsverbindung nutzen.Südkorea verpflichtet seit dem 7. Januar auch Einreisende aus Hongkong und Macau dazu, vor dem Abflug einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorzulegen. Die Maßnahme war zuvor bereits für Einreisende aus China getroffen worden. Grund ist die dortige massive Corona-Welle.