Vereinigungsministerium rät Aktivisten von angekündigter anti-nordkoreanischer Flugblattaktion ab

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat einer Organisation nordkoreanischer Flüchtlinge von deren Plan abgeraten, gegen das nordkoreanische Regime gerichtete Flugblätter mit Drohnen nach Nordkorea zu schicken.Ein Ministerialer machte am Dienstag Reporter auf die entsprechende Äußerung eines Vertreters einer privaten Organisation aufmerksam, über die am Vortag in den Medien berichtet worden war. Das Vereinigungsministerium habe wegen der Meldung den Vertreter kontaktiert und gebeten, auf die Verteilung von Flugblättern zu verzichten, sagte der Beamte.Park Sang-hak, Leiter der Organisation Fighters for a Free North Korea, hatte in einem Medieninterview am Montag gesagt, dass die Gruppe Vorbereitungen treffe, um bald Flugblätter mittels Drohnen nach Nordkorea zu verschicken. Der geplante Einsatz von Drohnen wurde damit begründet, dass man im Winter wegen einer Kaltfront aus dem Norden Flugblätter kaum mit Ballons verschicken könne.Der Ministeriale sagte, dass am Montag der Organisation die Position der Regierung mitgeteilt worden sei. Aus seiner Sicht sei es aber unangemessen, Details zu nennen.Die Regierung sehe die Notwendigkeit, angesichts der gültigen Gesetze und der sensiblen Situation der innerkoreanischen Beziehungen sowie für das Leben und die Sicherheit der Bürger auf die Verteilung von Flugblättern zu verzichten, weil dies unnötige Gefahren verursachen könnte.Das sei die offizielle Position der Regierung, fügte der Beamte hinzu.