Oppositionschef will sich gegen Vorwurf der Bestechlichkeit zur Wehr setzen

Photo : YONHAP News

Oppositionschef Lee Jae-myung will sich gegen den erneuten Vorwurf der Bestechlichkeit zur Wehr setzen.Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Vorsitzenden der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, weil ihm Bestechlichkeit durch Dritte vorgeworfen wird.Lee wurde am Dienstag von der Staatsanwaltschaft Suwon in der Niederlassung in Seongnam als Verdächtiger angehört. Bei der Ankunft sagte er Reportern, dass er sich gegen die Untersuchungen zur Wehr setzen wolle. Er habe niemals Privilegien erwartet und nichts falsch gemacht. Daher habe er keinen Grund, dem aus dem Weg zu gehen.Die Vorladung sei politisch motiviert und ein Versuch von Staatsanwälten, die Opposition zu unterdrücken, sagte Lee weiter.Der Staatsanwaltschaft warf er einen "juristischen Staatsstreich" vor, da ein früherer Fall, aus dem keine Vorwürfe gegen ihn resultierten, einzig mit dem Ziel wieder aufgerollt werde, ihn für ein Verbrechen schuldig zu machen, das er nicht begangen habe.Dem Oppositionschef wird vorgeworfen, zwischen 2016 und 2018 Unternehmensspenden im Wert von 16 Milliarden Won für den Fußballklub der Stadt Seongnam angeworben zu haben. Lee war damals Bürgermeister der Stadt und faktischer Klubchef. Im Gegenzug sollte sich die Stadtverwaltung gegenüber den Spendern gefällig zeigen.Lee wies die Vorwürfe zurück. Als Bürgermeister habe er für Steuereinnahmen gesorgt und Arbeitsplätze geschaffen, indem er finanzielle Mittel von Unternehmen angeworben habe, betonte er.