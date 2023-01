Experten diskutieren über Rentenreform

Photo : YONHAP News

Rentenexperten haben heute über Maßnahmen zur Rentenreform diskutiert.Dazu kam es, nachdem die Regierung angekündigt hatte, Pläne zur Reform der nationalen Rente früher als ursprünglich geplant ausarbeiten zu wollen.Das Nationale Forschungsinstitut für Rente veranstaltete am Dienstag ein Expertenforum zum Thema „Wandel des sozioökonomischen Umfelds und Reaktion im Bereich öffentlicher Renten“.Professor Choi Young-jun von der Yonsei-Universität betonte die Wichtigkeit eines mehrschichtigen Systems zur Einkommenssicherung im Alter, in dessen Zentrum öffentliche Renten stehen. Es wurden Reformprinzipien erörtert, um ein solches System wirksam voranzutreiben.Moon Hyun-gyung vom Forschungsinstitut für Rente analysierte den Stand der Mitgliedschaft von Arbeitnehmern in besonderen Beschäftigungsformen in der nationalen Rentenkasse. Dabei wurde die Notwendigkeit einer aktiven Reaktion der nationalen Rentenkasse auf künftige Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt unterstrichen.Lee Sran, Direktorin für Rentenpolitik des Gesundheitsministeriums, versprach, über die Rolle der nationalen Rente in Bezug auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur und die Diversifizierung des Arbeitsmarktes im Prozess der Rentenreform nachzudenken.