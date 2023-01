Na Kyung-won will als Vizechefin des präsidialen Komitees für Bevölkerungspolitik zurücktreten

Photo : YONHAP News

Die Vizevorsitzende des präsidialen Komitees für alternde Gesellschaft und Bevölkerungspolitik, Na Kyung-won, hat ihren Rücktritt angeboten.Die entsprechende Absicht ließ Na am Dienstag durch den präsidialen Stabschef Kim Dae-ki Präsident Yoon Suk Yeol übermitteln. Sie begründete die Entscheidung damit, dass sie dem Präsidenten Sorgen bereitet habe.Zwischen Na und dem Präsidialamt kam es zu einem Konflikt, nachdem sie bei einem Treffen mit Reportern einen Darlehenserlass für Familien mit mehreren Kindern als mögliche Maßnahme gegen die niedrige Geburtenrate vorgeschlagen hatte.Ihre Rücktrittsabsichten nähren die Vermutung, dass sie für den Vorsitz der regierenden Partei Macht des Volks kandidieren will.Na sagte in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Yonhap lediglich, sie wolle über eine Kandidatur noch weiter nachdenken.Die entsprechende Äußerung hatte sie bereits nach einem Treffen mit dem Abgeordneten Lee Chul-gyu, einer wichtigen Figur in der Pro-Yoon-Gruppe in der Regierungspartei, gegenüber einem Journalisten von Yonhap gemacht.