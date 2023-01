Präsident Yoon reist in die VAE und Schweiz

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird vom 14. bis 21. Januar in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und die Schweiz reisen.Yoon wird vom 14. bis 17. Januar auf Einladung von Präsident Muhammad bin Zayid Al Nahyan zu einem Staatsbesuch in die VAE reisen. Bei einem Spitzentreffen werden Maßnahmen zur Wirtschaftskooperation erörtert.Der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han erläuterte, es stelle den ersten Staatsbesuch in den VAE seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern im Jahr 1980 dar, obwohl es bisher etwa 14 gegenseitige Besuche gegeben habe. Der erste Staatsbesuch von Präsident Yoon in den VAE spiegele die Erwartung wider, die besondere strategische Partnerschaft auf eine höhere Ebene zu stellen.Yoon wird am 17. Januar in die Schweiz weiterreisen. In Zürich wird er mit Landsleuten zusammenkommen und anschließend in Davos an der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums am 18. und 19. Januar teilnehmen.