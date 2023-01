Börse in Seoul legt fünften Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Dienstag den fünften Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,05 Prozent auf 2.351,31 Zähler vor.Fed-Beamte in San Francisco und Atlanta seien laut der Nachrichtenagentur Yonhap mit den Worten zitiert worden, dass die Zentralbank das Zinsniveau auf über fünf Prozent anheben könnte.Der Aktienmarkt habe nur etwas zugelegt, da die Anleger auf den Bericht zur US-Inflation am Donnerstag und Bilanzberichte von Großunternehmen warten würden, wurde Park Hee-cheol von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.