Außenminister Park trifft US-Unterstaatssekretär Fernandez

Außenminister Park Jin hat am Dienstag Jose Fernandez, Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, empfangen.Wie das Außenministerium in Seoul mitteilte, habe Park dabei Bemühungen betont, um anlässlich des 70. Jubiläums des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses in diesem Jahr die globale, umfassende strategische Allianz zwischen Südkorea und den USA noch substanzieller zu gestalten und die Kooperation in allen möglichen Bereichen zu verstärken.Park habe die Indopazifik-Strategie, die die Regierung im Dezember vorgestellt hatte, ausführlich erläutert. Er habe die Wichtigkeit der koreanisch-US-amerikanischen Allianz bei der Realisierung der Strategie unterstrichen, hieß es.Park sagte auch, dass beide Länder auf der Grundlage ihrer geteilten Werte im Bereich Wirtschaftssicherheit eine vielfältige Zusammenarbeit gemeinsam vorantreiben und damit zur internationalen Gemeinschaft beitragen sollten.Laut dem Außenministerium wies der Minister darauf hin, dass das US-Finanzministerium im Dezember präzisiert hatte, welche umweltfreundlichen gewerblichen Fahrzeuge für eine Steuergutschrift nach dem Inflation Reduction Act (IRA) in Frage kommen und dass damit Leasing-Fahrzeuge so wie von Südkorea verlangt in den Nutznießerkreis aufgenommen wurden.Fernandez sagte, er unternehme Bemühungen, um Maßnahmen auszuarbeiten, mit denen Südkoreas Bedenken in Bezug auf das IRA behoben würden. Er versprach, im Zuge der Umsetzung des Gesetzes weiter in enger Kommunikation mit der südkoreanischen Regierung und Unternehmen zu bleiben.