US-Experten: Nordkoreanische Drohnen stammen möglicherweise aus Iran

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanischen Drohnen, die letzten Monat in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen waren, sind laut einer Analyse von US-Experten sehr wahrscheinlich im Iran hergestellt worden.Obwohl Nordkorea seit den 1990er Jahren an Drohnentechnologie gearbeitet habe, habe es keine Fähigkeiten in diesem Bereich demonstriert, wie man kürzlich in Bezug auf die Flugzeit und Ausweichmanöver gesehen habe, sagte Ken Gause, leitender Direktor des US-Zentrums für Marineanalysen, am Dienstag dem US-Sender Radio Free Asia.Es sei daher sehr wahrscheinlich, dass Nordkorea Drohnen oder Drohnentechnologie verwendet habe, die es aus dem Iran, einem langjährigen Kooperationspartner im Bereich der Verteidigungstechnologie, erhalten habe, hieß es.Bruce Bennett, Forscher der US-Denkfabrik RAND Corporation, sagte, Nordkorea habe mit dem Iran häufig Geschäfte gemacht. Das Land könnte daher iranische Technologie erhalten haben.Stephen Bryen von der US-Denkfabrik Center for Security Policy betonte, die Verwendung iranischer Drohnen durch Nordkorea bedeute, dass die US-Militärstützpunkte in Südkorea einer neuen und schwerwiegenden Gefahr ausgesetzt seien.