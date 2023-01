Pentagon räumt Fehler an neuem Denkmal zu Gefallenen des Koreakriegs ein

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat Fehler am neuen Denkmal zu Gefallenen des Koreakriegs (1950-53) eingeräumt.Die Rechtschreibfehler seien sehr bedauerlich, an ihrer Korrektur werde gearbeitet, wurde ein Ministeriumssprecher am Dienstag vom Auslandssender Voice of America zitiert.Auch seien sich die USA der Tatsache bewusst, dass einige an der Wall of Remembrance aufgeführten Namen nicht auf der endgültigen Liste des Ministeriums zu den in dem Konflikt Gefallenen stünden.Die zuständigen Abteilungen hätten für die Richtigkeit jeden Namen auf der Liste der Gefallenen mit militärischen Aufzeichnungen abgeglichen.Vermutlich hätten die Aufzeichnungen selbst Fehler enthalten. Auch sei die Beurteilung schwierig, ob Gefallene, die zuvor als Verluste im Kalten Krieg registriert waren, als Gefallene des Koreakriegs neu kategorisiert werden müssten.Der Sprecher bat die Familien von Gefallenen, auf Namensfehler aufmerksam zu machen.