Nordkorea präsentiert zwölf wirtschaftliche Aufgaben in diesem Jahr

Nordkorea hat bei der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei im Dezember zwölf Schwerpunktprojekte im Wirtschaftsbereich festgelegt und diese als „wichtige Ziele“ bezeichnet.Laut einem Bericht des Staatsfernsehens KCTV am Dienstag wurden bei einer Kundgebung zur Durchsetzung der Beschlüsse der Plenarsitzung in Pjöngjang am 5. Januar die zwölf wichtigen Ziele auf einer großen Anzeigetafel präsentiert.Das sind Getreide, Strom, Kohle, gewalzter Stahl, Buntmetalle, Stickstoffdünger, Zement, Holz, Stoff, Seeprodukte, Wohnhäuser und Schienengüterverkehr.Dass zwölf Aufgaben im Zusammenhang mit der Ernährung bei der Plenarsitzung der Arbeiterpartei als Ziele präsentiert wurden, die unbedingt erreicht werden müssen, deutet offenbar darauf hin, dass die Wirtschaftslage in Nordkorea sehr ernst ist.