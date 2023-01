Hongkong bittet Seoul um Zurücknahme der Restriktionen für Passagierflüge

Photo : YONHAP News

Die Regierung von Hongkong hat nach eigenen Angaben die südkoreanische Regierung darum gebeten, die Einschränkungen für Passagierflüge aus Hongkong zurückzunehmen.Die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong teilte in einer Erklärung am Vorabend mit, sie sei sehr besorgt über die von der koreanischen Behörde auferlegte Beschränkung, nach der Passagiermaschinen aus Hongkong nur am Internationalen Flughafen Incheon landen dürften. Die Regierung halte die Beschränkung für unzumutbar.Die Regierung von Hongkong habe der koreanischen Behörde geschrieben, um nachdrücklich die Aufhebung der Restriktion zu fordern. Sie habe auch mit dem koreanischen Generalkonsulat in Hongkong Kontakt aufgenommen, um ihre große Besorgnis zum Ausdruck zu bringen, hieß es.Die südkoreanische Regierung beschloss, dass Passagiermaschinen aus Hongkong und Macau ab dem 10. Januar lediglich am Flughafen Incheon ankommen dürfen. Diese Maßnahme war zuvor bereits für Passagierflüge aus China beschlossen worden. Anlass ist die dortige massive Corona-Welle.