Südkoreanischer Reisepass bleibt zweitmächtigster der Welt

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Reisepass bleibt auch dieses Jahr der zweitmächtigste Pass der Welt.Das geht laut CNN aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht von Henley & Partners über die globale Mobilität im ersten Quartal 2023 hervor.Das in London ansässige Beratungsunternehmen im Bereich des internationalen Austauschs ermittelt jedes Quartal die Passmacht von Ländern auf der Grundlage von Daten der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung (IATA).Laut dem neuen Bericht ist Japan Spitzenreiter unter den 199 ermittelten Ländern. Inhaber eines japanischen Passes können in 193 Länder ohne Visum oder mit einem Visum bei der Ankunft einreisen.Südkorea und Singapur landeten mit jeweils 192 Ländern auf Platz zwei.Auf Platz drei folgen Deutschland und Spanien jeweils mit 190 Ländern.Nordkoreas Pass ermöglicht die entsprechende Einreise in lediglich 40 Länder, das Land steht damit an 102. Stelle.