Preise für gebrauchte E-Autos in Südkorea drastisch gefallen

Photo : KBS News

Die Preise für gebrauchte Elektroautos in Südkorea sind in den letzten drei Monaten um bis zu 20 Prozent gesunken.Laut Daten von Hey Dealer, einer mobilen Plattform für den Verkauf von Gebrauchtwagen, wird Model 3 von Tesla im Schnitt zu einem Preis von 42,43 Millionen Won oder knapp 34.000 Dollar gehandelt. Damit sank der Preis für dieses Fahrzeug in den vergangenen drei Monaten um 20 Prozent.Die Preise für die meisten beliebten E-Automodelle sanken um mehr als 15 Prozent.Hey Dealer führte das Ergebnis darauf zurück, dass Telsa in Südkorea die Preise für Neuwagen um über zehn Prozent gesenkt hat. Als weiterer Grund wurde die allgemein gesunkene Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt genannt.Von einem Unternehmen der Branche hieß es, dass eine Reihe von Bränden bei E-Autos in letzter Zeit ebenfalls eine Rolle gespielt haben könnte.