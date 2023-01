Seuchenschutzbehörde ruft wegen Grippewelle erneut zu Impfung auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Seuchenschutzbehörde hat angesichts der anhaltenden Grippewelle die Hochrisikogruppen erneut zur Impfung aufgerufen.Eine Grippewelle dauere bis in den Frühling hinein an, daher bitte man Kinder und Schwangere, sich impfen zu lassen, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Mittwoch mit. Dabei wurde auf die größere Erkrankungshäufigkeit bei Kindern und die große Gefahr von Komplikationen bei Schwangeren hingewiesen.In der vierten Dezemberwoche wurden 60,7 Patienten mit grippeähnlichen Symptomen pro 1.000 ambulante Patienten gemeldet. Damit wurde das Zwölffache des Richtwertes für eine Welle in der Saison 2022-2023 von 4,9 Fällen pro 1.000 Personen übertroffen.Kinder im Alter von sechs Monaten bis 13 Jahren und Schwangere können bis April eine kostenlose Impfung gegen Grippe erhalten.Laut der KDCA sinkt das Erkrankungsrisiko bei Schwangeren nach einer Grippeimpfung um 36 bis 70 Prozent, auch die neu geborenen Kinder besäßen anschließend Immunität.