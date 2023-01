Verstärkte Brigade der US-Armee hält Schießübungen nahe der Grenze zu Nordkorea ab

Photo : KBS News

Eine verstärkte Brigade der US-Armee hat nahe der Grenze zu Nordkorea eine Schießübung durchgeführt.Das berichtete die amerikanische Militärzeitung "Stars and Stripes" am Dienstag.Demnach war es die erste Schießübung der Stryker Brigade seit ihrer Stationierung im vergangenen Herbst.Etwa 41 Fahrzeuge des 2. Stryker Brigade Combat Team und der 8. Schwadron des 1. Kavallerie-Regiments seien an der Übung am Dienstag beteiligt gewesen.Stattgefunden habe sie auf dem Schießübungsplatz Rodriguez in Pocheon in der Provinz Gyeonggi, etwa 30 Kilometer südlich der Militärischen Demarkationslinie (MDL).Das 2. Stryker Brigade Combat Team ist seit Oktober des Vorjahres in Südkorea stationiert. Deren Mitglieder wechseln sich im Rahmen einer Rotation alle neun Monate mit Soldaten der 2. Infanterie-Division ab.Bei der Übung am Dienstag seien simulierte Ziele beschossen worden. Es seien Wärmebildkameras zum Einsatz gekommen und montierte MK-19-Granatwerfer und Browning M-2-Maschinengewehre aus der Ferne betätigt worden.Die Zeitung zitierte den Kommandeur des 1. Kavallerie-Regiments, Michael Filanowski, mit den Worten, dass der 8×8-fähige-Radschützenpanzer Stryker im Vergleich zu Fahrzeugen von anderen schweren gepanzerten Kampf-Brigaden eine bedeutende Verbesserung hinsichtlich der Mobilität darstelle.