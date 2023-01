Militär will dieses Jahr Übungen intensivieren

Photo : YONHAP News

Die Militärübungen werden dieses Jahr voraussichtlich mit hoher Intensität abgehalten, indem verschiedene Szenarien für Nordkoreas Nukleareinsatz berücksichtigt und kriegsähnliche Situationen angenommen werden.Das Verteidigungsministerium teilte bei der Berichterstattung über seine Arbeit im Jahr 2023 vor Präsident Yoon Suk Yeol am Mittwoch den Plan mit, dass ab der gemeinsamen Übung Freedom Shield mit den USA im ersten Halbjahr die derzeitige Sicherheitssituation widergespiegelt werde, in der die nukleare Bedrohung aus Nordkorea eskaliert sei.Das Ministerium will die Kooperation zur erweiterten Abschreckung zwischen Südkorea und den USA vertiefen und konkrete Umsetzungsmaßnahmen mit oberster Priorität entwickeln, um die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen noch wirksamer eindämmen und dagegen vorgehen zu können.Hierfür wird im kommenden Monat in den USA eine Übung zum Einsatz von Mitteln zur erweiterten Abschreckung stattfinden, bei der hochrangige Verteidigungsbeamte Südkoreas und der USA anwesend sein werden.Das Verteidigungsministerium will zudem die „Maßgeschneiderte Abschreckungsstrategie“ (TDS) Südkoreas und der USA noch innerhalb dieses Jahres revidieren, das wichtigste Dokument der gemeinsamen Planung über den Einsatz von strategischen nuklearen Ressourcen der USA.Das Ressort berichtete außerdem, dass dieses Jahr strategische Ressourcen der USA in größerer Menge und häufiger als in den letzten Jahren in die Nähe der koreanischen Halbinsel verlegt würden, was einen mit einer langfristigen Stationierung vergleichbaren Effekt haben würde.