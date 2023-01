Ministerien für Auswärtiges und Verteidigung berichten Yoon über Arbeit im neuen Jahr

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Mittwoch vom Außenministerium und dem Verteidigungsministerium über ihre Arbeitspläne im neuen Jahr berichtet worden.Die Veranstaltung fand im Gästehaus des früheren Präsidentensitzes Cheong Wa Dae statt, und zwar im Gegensatz zu den vorher erfolgten Berichterstattungen anderer Ministerien hinter verschlossenen Türen.Anwesend waren etwa 150 Personen, darunter präsidiale Stabsmitarbeiter für Auswärtiges und Sicherheit und wichtige Amtsinhaber beider Ministerien wie Außenminister Park Jin und Verteidigungsminister Lee Jong-sup. Auch zivile Experten auf verschiedenen Gebieten, darunter für Nordkoreas Wirtschaft, die Wirtschaftssicherheit und Verteidigungsindustrie, nahmen daran teil.Außenminister Park präsentierte wichtige Aufgaben für dieses Jahr, dazu zählen die Umsetzung der Indopazifik-Strategie, ein prinzipientreuer Ansatz gegenüber Nordkorea und die wirtschaftsorientierte Diplomatie.Er kündigte an, die Indopazifik-Strategie, das Ende letzten Jahres veröffentlichte Konzept für regionale Diplomatie, in vollem Umfang umzusetzen und für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas die Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft weiter zu verstärken.Verteidigungsminister Lee sagte, dass sein Ministerium überwältigende Reaktionsfähigkeiten aufbauen wolle, um asymmetrischen Bedrohungen wie Atomwaffen und Raketen entgegenzuwirken. Auch wurden Maßnahmen vorgestellt, damit Südkorea zu den vier größten Rüstungsexporteuren aufsteigen kann.Lee berichtete auch über den Plan, wie sechs Aufgaben, darunter die Verbesserung der Fähigkeit zur Reaktion auf Nordkoreas Drohnen und die Beschleunigung der Gründung eines strategischen Kommandos, ausgeführt werden.