Photo : YONHAP News

Südkoreas Leitindex Kospi hat am Mittwoch den sechsten Handelstag in Folge vorrücken können.Der Kospi legte um 0,35 Prozent 2.359,53 Zähler zu.Die Anleger würden auf die Inflationsdaten in den USA blicken, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Anzeichen für eine abgeschwächte Inflation würden voraussichtlich zu einer Drosselung des Tempos bei den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed führen, hieß es.