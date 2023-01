Bericht: Beim US-Japan-Gipfel Nordkorea- und Chinapolitik auf der Tagesordnung

Photo : YONHAP News

Beim US-amerikanisch-japanischen Gipfel am Freitag im Weißen Haus werden laut Berichten auch die Nordkorea- und Chinapolitik oben auf der Tagesordnung stehen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf eine ranghohe Regierungsquelle in Washington berichtete, würden US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida über Sicherheits- und Wirtschaftsthemen diskutieren.Hinsichtlich der Sicherheit würden Drohungen durch Nordkorea und Chinas Aufrüstung thematisiert werden.Ein weiteres Thema werde die Stärkung der Rolle Japans im Indopazifik sein, dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund von Russlands Invasion in die Ukraine.