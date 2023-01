Parteien kritisieren Chinas Stopp von Kurzzeitvisum-Erteilung für Südkoreaner

Photo : YONHAP News

Regierungspartei und Oppositionslager in Südkorea haben einstimmig Bedauern über Chinas Entscheidung geäußert, die Erteilung von Kurzzeitvisa für südkoreanische Staatsbürger einzustellen.Die Regierungspartei forderte China zur Zurücknahme der Maßnahme auf, während die Opposition verlangte, dass die Regierungen beider Staaten an einer reibungslosen Lösung arbeiten würden.Die Sprecherin der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Yang Geum-hee, sagte am Mittwoch, Südkorea habe seine Covid-19-Regelungen für Einreisende aus China verschärft, um sich angesichts der Anzeichen für eine neue Welle auf die Corona-Lage aktiv vorzubereiten. Dass China die Vergabe von Kurzzeitvisa lediglich für Südkoreaner und Japaner gestoppt habe, stelle dagegen keine Maßnahme rein zur Seucheneindämmung, sondern einen ungerechten Schritt dar.Sie wies darauf hin, dass China 2020 ein gänzliches Einreiseverbot für Einreisende aus Südkorea verhängt hatte, obwohl Südkorea die Einreisen aus China nicht eingeschränkt hatte. China habe damals das Prinzip der Gegenseitigkeit ignoriert, erkläre nun jedoch, dass es das Prinzip anwenden wolle. Sie stellte die rhetorische Frage, ob die Bürger von einer solchen selektiven Gegenseitigkeit überzeugt werden könnten.Der Sprecher der Minjoo-Partei Koreas, Park Sung-joon, kritisierte, es sei bedauerlich, dass die chinesische Regierung auf eine rationale Entscheidung der südkoreanischen Regierung anscheinend emotional reagiere.