Präsident Yoons Bemerkung über möglichen eigenen Atomwaffenbesitz erregt Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeols erste Bemerkung über einen möglichen eigenen Atomwaffenbesitz hat für große Aufmerksamkeit gesorgt.Falls die nordkoreanische Nuklearproblematik zunehmen würde, könne Südkorea taktische Atomwaffen stationieren oder eigene Atomwaffen besitzen. Das sagte Yoon am Mittwoch bei der Berichterstattung des Außen- und des Verteidigungsministeriums über die Arbeitspläne im neuen Jahr.Yoon bekräftigte dabei die Stärkung des sogenannten Drei-Achsen-Systems gegen Nordkoreas Atomwaffen und Raketen. Wichtig sei das System der massiven Bestrafung und Vergeltung (Korea Massive Punishment and Retaliation, KMPR), damit Versuche einer Provokation gar nicht erst unternommen würden.In dem Kontext erwähnte er die Möglichkeit der Stationierung von taktischen Atomwaffen und den Besitz von eigenen Atomwaffen. Wenn es so weit wäre, könne Südkorea dies mit eigener Technologie in baldiger Zeit schaffen, sagte Yoon.Yoon fügte hinzu, die derzeit realistische Option sei, dass Südkorea und die USA den Betrieb von sogenannten "Nuclear Assets" der USA gemeinsam planen und umsetzen.Das Präsidialamt teilte hierzu mit, dass Yoon mit seiner Bemerkung nicht die atomare Aufrüstung, sondern die nukleare Abschreckung betont habe.Yoon bezeichnete zudem den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel, wie ihn die Vorgänger-Regierung angestrebt habe, als "falschen Frieden".