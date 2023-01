Vereinigungsminister Kwon nimmt am Weltwirtschaftsforum in Davos teil

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kwon Young-se wird Präsident Yoon Suk Yeol auf seiner achttägigen Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und die Schweiz ab dem 14. Januar begleiten.Kwon werde während des Besuchs in der Schweiz am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, dem sogenannten Davos Forum, teilnehmen, teilte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Mittwoch mit.Wie verlautete, plane er auch Treffen mit Vertretern internationaler Organisationen, darunter des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, und internationaler nicht gewinnorientierter Organisationen.Es wird erwartet, dass der Minister dabei die „kühne Initiative“, die Roadmap der Yoon-Regierung für die Denuklearisierung Nordkoreas, vorstellen und die internationale Gemeinschaft um ihr Interesse und Unterstützung bitten wird.Kwons Teilnahme am Davos Forum wird die erste Teilnahme eines südkoreanischen Vereinigungsministers an der Veranstaltung seit 18 Jahren sein.