Zweiter Fall der Afrikanischen Schweinepest in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein weiterer Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bestätigt worden.Laut dem Landwirtschaftsministerium wurde am Mittwoch in einem Schweinezuchtbetrieb in Cheorwon in der Provinz Gangwon der Ausbruch der ASP nachgewiesen.Es handelt sich um eine Besucherfarm des Schweinehofs in Pocheon in der Provinz Gyeonggi, auf dem am 5. Januar der erste ASP-Fall in diesem Jahr nachgewiesen worden war.Die für ASP zuständige Zentrale teilte mit, dass es neben beiden Höfen noch drei weitere Besucherfarmen gebe. Sie plant, auch die dortigen Schweine zu keulen.Die Zentrale will 257 verfügbare Geräte, darunter Sprengwagen, mobilisieren, um die landwirtschaftlichen Betriebe und Straßen in deren Umgebung in 35 Städten und Landkreisen von Gyeonggi und Gangwon zu desinfizieren.