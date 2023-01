Lotto-Umsätze in Südkorea stiegen 2022 auf Rekordhoch von 6,4 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Die Lotto-Umsätze in Südkorea haben letztes Jahr die Marke von sechs Billionen Won durchbrochen und einen neuen Rekordstand erreicht.Laut dem vom Finanzministerium veröffentlichten Ergebnis einer Umfrage zur Lotterie wurden im vergangenen Jahr Lottoscheine im Wert von sechs Billionen und 429,2 Milliarden Won (fast 5,2 Milliarden Dollar) verkauft. Das seien 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Es ist das erste Mal, dass bei den Lotto-Umsätzen die Schwelle von sechs Billionen Won übertroffen wurde.Die Umfrage ergab, dass 56,5 Prozent der Personen ab 19 Jahren in den vergangenen zwölf Monaten wenigstens einmal einen Lottoschein gekauft hätten.Auf die gesamte Bevölkerung im Erwachsenenalter von 43 Millionen gerechnet hätten damit rund 24 Millionen Menschen letztes Jahr ihr Lottoglück versucht, so das Ministerium.