RFA: Erstmals seit acht Jahren wieder medizinisches Personal aus Nordkorea in Libyen

Erstmals seit 2015 gibt es wieder medizinisches Personal aus Nordkorea in Libyen.Nordkoreanische Ärzte und Pflegekräfte hatten sich damals aus Sicherheitsgründen aus dem Land zurückgezogen.Der US-Sender Radio Free Asia (RFA) berichtete am Mittwoch unter Berufung auf lokale Medien, dass das medizinische Personal am Dienstag (Ortszeit) in einem Lehrkrankenhaus in Kufra im Südosten Libyens eingetroffen sei. Es handele sich um 26 Fachärztinnen und -ärzte sowie zwölf Krankenpflegerinnen und -pfleger.Der dem UN-Sicherheitsrat unterstellte Sanktionsausschuss zu Nordkorea teilte die Bereitschaft zu einer Untersuchung mit, weil die Rückkehr des Fachpersonals einen Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen darstellen könnte.Eric Penton-Voak, Koordinator des Expertenpanels des Sanktionskomitees, sagte RFA, alle nordkoreanischen Arbeiter, die im Ausland Geld verdienten, stellten einen Verstoß gegen UN-Sanktionen dar. Die Expertengruppe werde die Umstände um die Arbeitnehmer zu gegebener Zeit untersuchen.Die 2017 vom Weltsicherheitsrat angenommene Resolution 2397 zu Nordkorea verpflichtete die UN-Mitgliedsländer dazu, nordkoreanische Arbeiter bis zum 22. Dezember 2019 in ihre Heimat zurückzuschicken. Dadurch sollte ein Devisenerwerb für dessen Atomwaffen- und Raketenprogramme verhindert werden.