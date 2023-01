Verteidigungsministerium denkt nicht über atomare Bewaffnung nach

Photo : KBS News

Das Verteidigungsministerium zieht nach eigenen Angaben eine atomare Bewaffnung nicht als politische Option in Betracht.Die entsprechende Äußerung machte Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul heute in einem KBS-Radioprogramm. Hintergrund ist eine Bemerkung von Präsident Yoon Suk Yeol über einen möglichen eigenen Atomwaffenbesitz Südkoreas.Der Präsident habe nicht die eigene atomare Bewaffnung des Landes gefordert. Er habe sich schließlich auf die erweiterte Abschreckung bezogen, hieß es.Der Präsident habe damit eine engere Kooperation mit den USA verlangt, damit eine erweiterte Abschreckung wirksam sei. Eine atomare Bewaffnung habe er hingegen nicht angeordnet. Auch das Militär erwäge keine Anschaffung von Atomwaffen als politische Option, erläuterte Shin.Yoon hatte am Mittwoch bei der Berichterstattung des Außen- und des Verteidigungsministeriums über die Arbeitspläne im neuen Jahr gesagt, Südkorea könne taktische Atomwaffen stationieren oder eigene Atomwaffen besitzen, sollte die nordkoreanische Nuklearproblematik zunehmen. Wenn es so weit wäre, könnte Südkorea mit eigener Technologie bald in den Besitz (von Atomwaffen) kommen.