Koreaner müssen dieses Jahr für Ahnenritual zu Mond-Neujahr 4,1 Prozent mehr Geld ausgeben

Photo : YONHAP News

Die Koreaner müssten laut einer Untersuchung dieses Jahr 4,1 Prozent mehr Geld als letztes Jahr ausgeben, um auf einem traditionellen Markt die Zutaten für das Ahnenritual zum Mond-Neujahr einkaufen zu können.Eine Untersuchung habe ergeben, dass eine vierköpfige Familie 254.500 Won (204 Dollar) für einen solchen Einkauf auf einem traditionellen Markt benötigen würde, teilte die Organisation zur Preisermittlung Korea Price Information, Corp. am Donnerstag mit.Der Kauf der Zutaten in einem großen Supermarkt oder Hypermarkt würde 359.740 Won (rund 290 Dollar) kosten, damit 2,1 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.Obst wurde hingegen billiger als letztes Jahr, darunter auch getrocknete Persimonen und chinesische Jujuben. Spinat verbilligte sich ebenfalls, während sich Adlerfarn wegen der sinkenden Produktion das zweite Jahr in Folge verteuerte.Bei den meisten Seeprodukten gab es kaum Preisveränderungen. Dagegen wurden bei Viehzuchtprodukten infolge der gestiegenen Futter- und Ölpreise Preisanstiege verbucht. Auch verarbeitete Lebensmittel wie Mehl und Speiseöl verteuerten sich infolge der gestiegenen Rohstoffpreise aufgrund des Ukraine-Kriegs.