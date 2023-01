Regierung formalisiert Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit durch Dritte

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat offiziell den Plan bekannt gegeben, Entschädigungen für Opfer der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialzeit durch Dritte zu zahlen.Die Zahlung werde die dem Innenministerium unterstellte Stiftung für koreanische Opfer der Zwangsmobilisierung durch das Japanische Kaiserreich übernehmen, so wie früher bekannt war.Seo Min-jeong, Generaldirektorin für asiatisch-pazifische Angelegenheiten des Außenministeriums, gab die Entscheidung heute bei einer öffentlichen Debatte über Lösungsmöglichkeiten in der Frage der Zwangsarbeit bekannt.Die Regierung sei nach mehrfacher Überprüfung der einschlägigen Gesetze zum Schluss gekommen, dass die Opfer zunächst eine Entschädigung durch Dritte erhalten dürften. Die Regierung werde auf jeden Fall die Opfer und Hinterbliebenen persönlich treffen, um sie nach ihrer Bereitschaft zur Annahme von Entschädigungen zu fragen und eine Zustimmung einzuholen, sagte Seo.Das Außenministerium teilte die Meinung mit, dass die Anordnungen des Obersten Gerichtshofs zur Liquidation von Vermögenswerten der verklagten japanischen Unternehmen Mitsubishi Heavy Industries und Nippon Steel keine ausreichende Entschädigung für die Opfer darstellen könnten.Jedoch fiel kein Wort über die Reaktion Japans, darunter eine Entschuldigung der japanischen Regierung oder die Beteiligung der verklagten Unternehmen an der Finanzierung.Die anwesenden Vertreter der Opfer sprachen sich eindeutig gegen den Regierungsplan aus.