Kospi in Seoul kann erneut vorrücken

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat erneut vorrücken können.Der Kospi legte um 0,24 Prozent auf 2.365,1 Zähler zu. Es war bereits der siebte Handelstag in Folge mit einem Anstieg.Grund für den Anstieg sei die Annahme der Anleger gewesen, dass sich die Inflation in den USA abschwäche, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Anstieg der US-Börsen am Mittwoch sei auf Optimismus zurückzuführen, dass der schwächere Anstieg des US-Verbraucherpreisindexes einen positiven Einfluss auf koreanische Aktien habe. Trotz Unwägbarkeiten rechneten die Investoren mit einer Verlangsamung des Preisanstiegs, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.