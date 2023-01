Südkorea warnt China wegen zusätzlicher Beschränkungen für Reisende

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerium hat China wegen zusätzlicher Beschränkungen für Reisende gewarnt.Reisebeschränkungen, die auf anderen Faktoren als der Covid-19-Lage basieren, sollte es nicht geben, sagte Ministeriumssprecher Lim Soo-suk am Donnerstag.Seoul habe gegenüber Peking über diplomatische Kanäle großes Bedauern über die Aussetzung der Visumfreiheit für Transitpassagiere aus Südkorea geäußert. Südkoreas Maßnahmen seien auf einer wissenschaftlichen Grundlage getroffen worden und wegen Bedenken über Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung in Südkorea, betonte der Sprecher.Nachdem Südkorea letzte Woche Beschränkungen für Reisende aus China beschlossen hatte, verschärfte China seinerseits die Vorschriften für Reisende aus Südkorea. Einen Tag später wurden außerdem die Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Visumfreiheit für Reisende aus Südkorea und Japan ausgesetzt.Damit müssen auch südkoreanische Transitpassagiere in China ein Visum haben.Obwohl 15 Länder strengere Vorschriften für Reisende aus China in Kraft setzten, sind einzig Südkorea und Japan von Gegenmaßnahmen betroffen.