Importpreisindex im Dezember um 6,2 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Der Importpreisindex in Südkorea ist im Dezember den zweiten Monat in Folge rückläufig gewesen.Nach Angaben der Notenbank am Freitag verbuchte der Importpreisindex im Dezember gegenüber dem Vormonat mit 6,2 Prozent den kräftigsten Rückgang seit Januar 2015.Die Notenbank nannte als Grund die Aufwertung der Landeswährung Won gegenüber dem US-Dollar und die gesunkenen globalen Ölpreise.Der globale Preis für die Rohölsorte Dubai Fateh fiel im Dezember um 10,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der Won-Dollar-Wechselkurs fiel um fünf Prozent gegenüber dem Vormonat.Der Exportpreisindex verbuchte ebenfalls infolge des Wertgewinns des Won gegenüber dem US-Dollar mit sechs Prozent den stärksten Einbruch seit April 2009.