Fußballtrainer Park Hang-seo in Vietnam als bester ausländischer Trainer des Jahres ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballtrainer Park Hang-seo ist in Vietnam zum besten ausländischen Sporttrainer des Jahres 2022 gekürt worden.Laut lokalen Medien wie VnExpress wurde Park bei der Preisverleihung des Victory Cup am Mittwoch in Hanoi als bester ausländischer Trainer geehrt.Park wurde im September 2017 Trainer der vietnamesischen Fußballnationalmannschaft. Vietnam, das in Südostasien mittlere Ränge belegt hatte, stieg unter seiner Führung zu einem starken Team in der Region auf. Vietnam gewann 2018 den AFF Suzuki Cup (jetzt AFF Mitsubishi Electric Cup), auch als südostasiatische WM bekannt. Mit dem ersten Gewinn dieses Titels seit zehn Jahren wurde Park zum Nationalhelden.Vietnam schaffte es zudem in die letzte Qualifikationsrunde der asiatischen Region für die Weltmeisterschaft 2022. Das war dem Land zuvor noch nie gelungen.Vietnam erreichte außerdem beim laufenden AFF Mitsubishi Cup das Finale.