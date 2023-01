78 Personen in Skandal um nicht zurückgezahlte Mietkautionen festgenommen

Photo : YONHAP News

Die Polizei in Seoul hat am Freitag im Zuge eines Skandals um nicht zurückgezahlte Mietkautionen 78 Personen festgenommen.Dutzende von Geschädigten sollen um insgesamt acht Milliarden Won oder 6,5 Millionen Dollar betrogen worden sein.Der Skandal kam ins Rollen, weil nach dem Tod des Vermieters von hunderten kleinen Häusern Mietkautionen nicht zurückgezahlt wurden. Grund hierfür sei gewesen, dass mit den Kautionen weitere Häuser gekauft worden seien.In der koreanischen Presse ist der Vermieter als "Villenkönig" bekannt. Als Villa werden in Südkorea kleine Häuser mit drei bis fünf Etagen und gewöhnlich preisgünstigen Mieten bezeichnet.Unter den Verdächtigen sei auch ein Immobilienvermittler mit Familiennamen Shin, der zwischen Juli 2017 und September 2020 den Kauf von 628 solcher Villen in Seoul und Umgebung für den "Villenkönig" und einen weiteren Großvermieter mit Familiennamen Kim organisiert haben soll, teilte die Seouler Polizei mit.Die Wohnungen seien nach dem Jeonse-System vermietet worden. Dabei überlässt der Mieter dem Vermieter eine große Summe Geld, die dieser im Mietzeitraum sicher anlegen kann. Beim Auszug erhält der Mieter die Kaution vollständig zurück.