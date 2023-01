Präsidialamt will bei Yoons anstehender Auslandsreise MBC-Reporter in Präsidentenmaschine mitreisen lassen

Photo : YONHAP News

Journalisten des Rundfunksenders MBC dürfen bei der anstehenden Auslandsreise von Präsident Yoon Suk Yeol in der Präsidentenmaschine mitreisen.Das Präsidialamt teilte am Donnerstagabend dem öffentlich-rechtlichen Sender die Entscheidung mit, seine Reporter in der Präsidentenmaschine in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und die Schweiz mitzunehmen.Das Präsidialamt hatte bei Yoons Südostasienreise im November MBC-Journalisten nicht in der Präsidentenmaschine mitgenommen und dies mit einer Berichterstattung des Senders begründet, die den nationalen Interessen schade.Yoon hatte damals die Ausladung von MBC-Reportern als unvermeidlichen Schritt verteidigt, der als Teil seiner Verantwortung für den Verfassungsschutz getroffen worden sei. Diese hätten sich sehr bösartig verhalten, um die Bündnisbeziehungen, eine Kernachse der nationalen Sicherheit, mit Falschmeldungen zu belasten.Wie verlautete, habe Yoon jüngst angeordnet, dafür zu sorgen, dass bei der anstehenden Reise die Möglichkeiten zur Berichterstattung des Pressekorps nicht eingeschränkt würden.Yoon wird vom 14. bis 21. Januar zu einem Staatsbesuch in die VAE und zur Teilnahme am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in die Schweiz reisen.