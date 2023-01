US-Präsident Biden betont zum Tag der Korea-Amerikaner eisernes Bündnis

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat zum Tag der Korea-Amerikaner das eiserne Bündnis betont.Die Koreaner in Amerika hätten mit ihrem Beitrag das Leben in dem Land bereichert und den Status der USA erhöht, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung zum 70. Jahrestag des Bündnisses mit Südkorea.Er habe sich bei seinem Besuch in Südkorea im Mai des Vorjahres davon überzeugen können, dass die Allianz heute stärker denn je sei.Er hoffe, dass Geschichten von Korea-Amerikanern weiterhin zum Versprechen des American Dream beitrügen und schloss die Erklärung mit den Worten ab "Gemeinsam sind wir stärker. Katchi kapshida"."Katchi kapshida" ist ein repräsentativer Slogan auf Koreanisch, der in Bezug auf die bilaterale Allianz und von US-Soldaten in Korea benutzt wird und bedeutet "Lasst uns zusammen gehen".