Blackpink als erste K-Pop-Girlgroup für BRIT Awards nominiert

Photo : YONHAP News

Blackpink sind als erste K-Pop-Girlgroup für die BRIT Awards, den prestigeträchtigsten Preis der britischen Popmusik, nominiert worden.Nach Angaben ihrer Agentur am Freitag wurde die vierköpfige Mädchenband für die Kategorie „International Group of the Year“ nominiert.Blackpink konkurrieren unter anderem mit Drake & 21 Savage, die mit dem Kollaboalbum „Her Loss“ die Billboard 200 Charts eroberten, und dem schwedischen Duo First Aid Kit.Die BRIT Awards werden jährlich von der British Phonographic Industry veranstaltet und seit 1977 vergeben.Die K-Pop-Band BTS wurde 2021 und 2022 zwar für den Preis für die beste Internationale Gruppe des Jahres nominiert, konnte diesen aber nicht gewinnen.Die Preisverleihung findet am 11. Februar statt.