US-Beamter: Nordkorea wird voraussichtlich Provokationen fortsetzen

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird nach Einschätzung eines US-Beamten nach einer beispiellosen Reihe von Raketenstarts im vergangenen Jahr auch dieses Jahr seine Provokationen fortsetzen.Die entsprechende Äußerung machte Kurt Campbell, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrats der USA für indopazifische Angelegenheiten, am Donnerstag (Ortszeit) während eines Seminars. Das Seminar wurde von der in Washington ansässigen Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) veranstaltet.Viele Strategien, die die USA in Bezug auf die Bereitstellung von Möglichkeiten eines Engagements ausprobiert hätten, seien von Nordkorea ignoriert worden. Stattdessen habe Nordkorea mit einer Reihe von Provokationen und feuriger Rhetorik weitergemacht. Deshalb herrsche in Washington ein gewisser Frust vor, sagte Campbell.Er fügte hinzu, Nordkorea scheine derzeit kein Interesse an Diplomatie zu haben. Das Desinteresse gelte nicht nur den USA, sondern auch Südkorea und Japan. Es sei auch kein Anzeichen dafür zu erkennen, dass sich Nordkorea wegen China auf einen Dialog einlassen werde.