Opfer der Zwangsarbeit und Aktivisten kritisieren Regierunsplan für Entschädigung durch Dritte

Photo : YONHAP News

Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit und ihnen beistehende Bürgergruppen haben den Vorschlag der Regierung scharf kritisiert, die Opfer durch Dritte zu entschädigen, anstatt auf eine Reaktion der verklagten japanischen Unternehmen zu warten.Lee Guk-eon, der Leiter einer Bürgerorganisation für die Wahrheitsklärung zur Zwangsmobilisierung, warf am Donnerstag in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Yonhap der Regierung vor, einen Fall der Verletzung von Menschenrechten zu einer Angelegenheit der Geldzahlung degradiert zu haben.Es handele sich um eine Angelegenheit der Menschenrechtsverletzung. Die Entschädigung sei zweitrangig, eine Entschuldigung stehe an erster Stelle, betonte Lee.Die Regierung wolle einen gefährlichen Fluss, der nicht überquert werden dürfe, überqueren. Man wolle Kräfte bündeln, damit über die Diplomatie der Bettelei ein strenges Urteil gefällt werde, hieß es weiter.Yang Keum-deok, ein Opfer der Zwangsarbeit, teilte die Absicht mit, die von der Regierung angebotene Entschädigung nicht zu akzeptieren. Sie werde kein Geld von ihrem Land annehmen, sagte sie.