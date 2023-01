Seoul richtet Aufmerksamkeit auf mögliche Rede von Kim Jong-un vor Oberster Volksversammlung

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium richtet seine Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei einem anstehenden Treffen der Obersten Volksversammlung eine Rede über die Regierungspolitik halten wird.Das sagte die stellvertretende Sprecherin des Ministeriums, Lee Hyo-jeong, heute vor der Presse. Die Tagung der Obersten Volksversammlung ist für den 17. Januar vorgesehen.Bei der siebten Sitzung in der laufenden Legislaturperiode im September letzten Jahres hatte Kim in seiner Rede die gesetzliche Verankerung der Atomwaffenpolitik des Landes verkündet.Nordkorea kündigte an, dass beim anstehenden Treffen der Obersten Volksversammlung Themen wie der Stand der Projekte des Kabinetts im vergangenen Jahr, die Aufgaben dieses Jahres, die Bilanzierung der Ausführung des letztjährigen Staatshaushalts und der Staatshaushalt für 2023 behandelt würden.