Regierung trifft zu Mond-Neujahrsfest keine Maßnahmen zur sozialen Distanzierung

Photo : KBS News

Die Regierung will auch während der Feiertage zum Mond-Neujahr direkte Treffen zwischen Besuchern und Einwohnern in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko erlauben.An sechs Autobahnraststätten werden kostenlose PCR-Tests angeboten.Entsprechende Maßnahmen zur Corona-Eindämmung während der Feiertage zum Mond-Neujahr präsentierte das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Freitag vor der Presse. Wie bereits zum letzten Erntedankfest Chuseok werde auch zum anstehenden Mond-Neujahrsfest auf Maßnahmen für die soziale Distanzierung verzichtet.Demnach werden die seit September gültige Befreiung von der Maskenpflicht im Freien und die seit Oktober bestehende Möglichkeit für Besuche in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko auch während der Feiertage zum Mond-Neujahr gelten.Die Regierung kündigte aber an, ein lückenloses System der Eindämmung in Bezug auf die Ein- und Ausreise, Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko sowie stark frequentierte Einrichtungen aufzubauen. Auf diese Weise solle die Ausbreitung von Covid-19 während der Feiertage so weit wie möglich begrenzt werden.Demnach werden auch die seit dem 2. Januar geltenden verschärften Corona-Bestimmungen für Einreisende aus China, Hongkong und Macau planmäßig umgesetzt.