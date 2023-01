Washington bestätigt Prinzip der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel

Photo : YONHAP News

Im Hinblick auf die Äußerung von Präsident Yoon zum möglichen Besitz von eigenen Atomwaffen hat die US-Regierung bestätigt, dass das Prinzip für ein atomwaffenfreies Korea noch gültig sei.Der Koordinator für strategische Kommunikation im nationalen Sicherheitsrat der USA, John Kirby, sagte am Freitag vor der Presse, US-Präsident Biden habe die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel versprochen, daran gebe es keine Änderung.Patrick Ryder, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte ebenfalls, die US-Politik sei nach wie vor auf die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel fokussiert.Yoon hatte am Mittwoch gesagt, Südkorea könne taktische Atomwaffen stationieren oder eigene Atomwaffen besitzen, sollte die nordkoreanische Nuklearproblematik zunehmen. Wenn es so weit wäre, könnte Südkorea mit eigener Technologie bald in den Besitz (von Atomwaffen) kommen.Südkoreas Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul sagte, Yoon habe damit nicht die eigene atomare Bewaffnung des Landes gefordert. Er habe sich schließlich auf die erweiterte Abschreckung bezogen, hieß es.