98,6 Prozent der Südkoreaner haben Antikörper gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

98,6 Prozent der Südkoreaner haben laut einer Untersuchung durch eine natürliche Infektion oder Schutzimpfungen Antikörper gegen Covid-19 gebildet.Entsprechende Untersuchungsergebnisse gab das Nationale Gesundheitsinstitut der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention heute bekannt. Das Institut hatte gemeinsam mit der Koreanischen Gesellschaft für Epidemiologie und regionalen Institutionen vom 7. bis 22. Dezember bei 7.528 Personen eine zweite Untersuchung zur Feststellung der Quote der Menschen mit Antikörper gegen das Coronavirus durchgeführt.Die ermittelte Quote liegt bei 98,6 Prozent und ist damit ähnlich hoch wie der Anteil bei der ersten Untersuchung im September. Damals waren es 97,6 Prozent.Bei 70 Prozent wurden durch eine natürliche Infektion Antikörper gebildet. Der Anteil stieg verglichen mit der letzten Untersuchung um 12,8 Prozentpunkte.Die kumulative Inzidenz lag in dem Zeitraum bei 51,5 Prozent. Das bedeutet, dass es sich bei dem Unterschied von 18,5 Prozentpunkten um nicht bestätigte Infizierte handelt.