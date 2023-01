Präsident Yoon bricht morgen zu Besuchen in VAE und Schweiz auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol bricht am Samstag zu einer achttägigen Reise auf, die ihn in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und die Schweiz führen wird.Eine große Wirtschaftsdelegation, die 100 Unternehmensvertreter umfasst, wird Yoon begleiten. Zu ihnen zählen der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong und der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun.Nach Angaben des Präsidialamts am Freitag will Yoon während des ersten Staatsbesuchs eines südkoreanischen Präsidenten in den VAE vom 14. bis 17. Januar die strategische Kooperation zwischen beiden Staaten verstärken.Wie verlautete, gebe es etwa 30 Absichtserklärungen zwischen den Regierungen und dem Zivilsektor, zu denen letzte Beratungen laufen.Als wichtige Kooperationsbereiche werden Energie, die Verteidigungsindustrie und Investitionen genannt.Yoon wird im Anschluss an den VAE-Besuch in die Schweiz weiterreisen, um als erster südkoreanischer Präsident seit neun Jahren am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos teilzunehmen.Nach der Teilnahme an dem Forum am 18. und 19. Januar wird er am 21. Januar in Südkorea zurückerwartet.