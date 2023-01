Digitales Partnerschaftsabkommen zwischen Südkorea und Singapur tritt morgen in Kraft

Photo : YONHAP News

Ein digitales Partnerschaftsabkommen (DPA) zwischen Südkorea und Singapur tritt am Samstag in Kraft.Das gab das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag bekannt.Der Pakt stellt für Südkorea das erste Abkommen zum digitalen Handel dar und umfasst verschiedene digitale Handelsnormen und Kooperationsgrundlagen. Die Regierungen beider Länder unterzeichneten das Abkommen im vergangenen November.Im Mittelpunkt des bilateralen Abkommens steht, dass digitalen Produkten, die elektronisch übertragen werden, keine Zölle auferlegt werden.Zudem wird ein freier grenzüberschreitender Datenverkehr, einschließlich der von personenbezogenen Daten, gewährleistet.